Справа про вибух в Свято-Покровському храмі Запоріжжя дійшла до суду

Прокуратура направила до суду справу за фактом вибуху в Свято-Покровському храмі Запоріжжя.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Запорізької області.

"Прокуратурою Запорізької області затверджено обвинувальний висновок і направлено до суду для розгляду кримінальну справу за фактом вибуху в Свято-Покровському храмі м. Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня в Свято-Покровському храмі УПЦ МП в Запоріжжі стався вибух саморобного вибухового пристрою фугасного типу. В результаті вибуху 1 людина - черниця місцевого монастиря – отримала травми, несумісні з життям, від яких померла в лікарні. Ще 8 осіб отримали поранення і травми, кваліфіковані медиками як "легкі тілесні ушкодження" і "пошкодження середнього ступеня тяжкості".

У зв`язку з вибухом міліція порушила кримінальну справу за трьома статтями Кримінального кодексу України: за фактом умисного вбивства, замаху на вбивство, а також умисного пошкодження майна.

Звинувачення у вибуху пред`явлені трьом підозрюваним.