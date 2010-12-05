Міліція оточила по периметру дитячі атракціони на Майдані

На Майдані Незалежності в центрі Києва встановлено дитячі атракціони.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, встановлено більше десяти різноманітних дитячих атракціонів, які поки не працюють та огорожені металевим парканом.

Крім того, на Майдані стоїть сім вантажівок з ялинками для великої новорічної ялинки.

Вся територія огорожена металевими щитами і по периметру стоять працівники міліції.

Наразі ніяких робіт зі встановлення новорічної ялинки не проводяться.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 3 грудня комунальні служби Києва за рішенням суду під охороною міліції демонтували на Майдані Незалежності наметове містечко учасників акції протесту проти Податкового кодексу.

На понеділок, 6 грудня, в центрі Києва запланована акція протесту. Активісти вимагатимуть відставки Кабінету міністрів і призначення виборів до Верховної Ради в 2011 році.