Янукович і Азаров: статистична інформація набуває особливого значення

20:25, 05 грудня 2010
Суспільство
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Привітання на офіційних сайтах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ привітали працівників статистики України з професійним святом.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Президент України у своєму привітанні зазначив, що “надійна й об`єктивна статистична інформація набуває особливого значення на сучасному етапі розвитку суспільства, в умовах економічного реформування та соціальних перетворень у нашій державі”.

Звертаючись до працівників галузі В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що їхній “професіоналізм, завзяття і відповідальне ставлення до своїх обов`язків, набутий багаторічний досвід є тим підґрунтям, що забезпечуватиме розвиток національної статистичної системи України, її подальшу розбудову”.

Як повідомляє Урядовий портал, М.АЗАРОВ у своєму привітанні зауважив, що “протягом двох останніх десятиріч вітчизняна статистика зазнала суттєвих змін і стала одним з найважливіших інструментів формування і реалізації державної соціально-економічної політики”. “Статистична інформація є предметною основою для прийняття практично всіх урядових рішень, спрямованих на розроблення та проведення економічних і соціальних реформ”, - наголосив прем’єр-міністр.

“Своєю повсякденною працею ви забезпечуєте створення необхідної інформаційної бази для задоволення потреб державного управління та суспільства в цілому, демонструючи при цьому компетентність, високий професіоналізм, відданість справі та відповідальність”, - зазначається у привітанні прем’єра працівникам галузі.

В.ЯНУКОВИЧ та М.АЗАРОВ побажали працівникам статистики міцного здоров’я, особистого щастя, добробуту та миру, творчої наснаги, подальших трудових звершень на благо України.

 

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