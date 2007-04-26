Катерина Ющенко з доньками відвідала українську гімназію в Ялті

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО разом із доньками Софійкою та Христинкою відвідала сьогодні Ялтинський навчально-виховний комплекс «Гімназія-школа-садок 15 ім. Степана Руданського» – єдину в Ялті школу, навчання в якій ведеться українською мовою.

Як повідомили УНІАН у МБФ «Україна 3000», К.ЮЩЕНКО супроводжували голова Верховної Ради АР Крим Анатолій ГРИЦЕНКО, прем’єр-міністр Криму Віктор ПЛАКІДА, представники місцевих органів влади та Фонду «Україна 3000».

К.ЮЩЕНКО оглянула школу, побувала у навчальних аудиторіях, відвідала кімнату-музей Степана Руданського, а також поспілкувалася з викладачами, учнями та членами батьківського комітету школи.