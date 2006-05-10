В Україні очікуються дощі

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише вночі на Чернігівщині та Сумщині, а вранці та вдень у південних та центральних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у західних областях на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°; вдень 14-19° тепла, у центральних областях 11-16°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 12-13 травня - мінлива хмарність. 12 травня в Україні, окрім західних областей, 13 травня у східних областях та південній частині короткочасні дощі, окремі грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, у західних областях 12 травня 3-8° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-2°; вдень 12 травня 14-19°, 13 травня 17-22°.

14-15 травня - переважно без опадів, лише 14 травня у східних областях, Приазов’ї та Криму, 15 травня у західних, а вдень і у північних областях короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 6-11°, вдень 18-24°, 15 травня у західних областях 14-19°.

16-20 травня - короткочасні дощі. Температура вночі 5-10°, 16-17 травня у західних, північних, центральних областях, а 18-19 травня у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями 2-4° тепла; вдень в Україні 16-22°, 20 травня 12-18°.

У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер південно-західний, 5-10м/с. Температура у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 16-18°, по області вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°.

12-13 травня - мінлива хмарність. 12 травня невеликі короткочасні дощі, окремі грози; 13 травня без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 12 травня 14-19°, 13 травня 17-22°.

14-15 травня - переважно без опадів, лише вдень 15 травня місцями короткочасний дощ. Температура вночі суттєво не зміниться, вдень 19-24°.