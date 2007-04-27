Помер народний артист Кирило Лавров (фото)

На 83-му році життя помер народний артист СРСР Кирило Лавров. Про це ІТАР-ТАРС повідомили у Великому драматичному театрі ім. Товстоногова, у якому Кирило Юрійович до квітня працював як художній керівник.

Кирило Юрійович Лавров народився 15 вересня 1925 року.

Закінчив Астраханське авіаційний-технічне училище (1945). З 1950 - актор Київського академічного театру російської драми ім. Лесі Українки, з 1955 - Ленінградського АБДТ ім. М. Горького, з 1990 - художній керівник того ж театру (з 1992 театр носить ім`я Г.О. Товстоногова). Спільно з Михайлом Ульяновим завершив роботу над фільмом І.Пир’єва "Брати Карамазови" (1968).

Народний артист СРСР (1972).

Спеціальний приз президента Росії "За видатний внесок у розвиток російського кіно" (2000).

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