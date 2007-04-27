Харківський губернатор судитиметься з Януковичем

Голова Харківської облдержадміністрації, член президії партії «Наша Україна» Арсен АВАКОВ має намір через суд домагатися відміни постанови Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) щодо порядку нарахування платежів для побутових споживачів газу.

Як повідомляє прес-служба "Нашої України", йдеться про постанову, згідно з якою десятки тисяч жителів області, які мешкають у сільських будинках, змушені сплачувати за газ з розрахунку 980 грн. за 1000 кубометрів.

А.АВАКОВ нагадав, що такий “грабіжницький” порядок нарахувань обіцяли відмінити віце-прем`єри Андрій КЛЮЄВ і Володимир РИБАК, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, але ситуація не змінилась.

“Я не бачу іншого виходу, як від свого імені і в інтересах жителів Харківської області подати позов до суду на уряд і НКРЕ з вимогою відмінити існуючу сітку тарифів. Може таким чином нам вдасться привернути увагу до проблеми?!”, - заявив А.АВАКОВ.

Позов, за словами губернатора, він має намір подати до кінця поточного тижня.