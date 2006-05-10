«Райффайзенбанк Україна» відмовився від емісії карток MasterCard

«Райффайзенбанк Україна» відмовився від емісії пластикових карток MasterCard. Про це УНІАН повідомили в банку.

«Ми припинили проект по випуску карток з MasterCard, і сьогодні стосовно емісії нових карток працюємо з Visa», - повідомила співробітниця банку. При цьому вона зазначила, що раніше випущені «Райффайзенбанком» картки MasterCard дійсні до закінчення терміну їхньої дії.

У банку також повідомили, що припинено випуск карток MasterCard в системі Raiffeisen тільки «Райффайзенбанк Україна», а банк «Аваль» продовжує емісію карток цієї платіжної системи.

Довідка УНІАН. За даними Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «EMA», на 1 квітня 2006 року «Райффайзенбанк Україна» емітував понад 41 тис. карток MasterCard&Maestro, платіжної системи Visa - близько 11,5 тис. карток.

Банк «Аваль» на 1 квітня 2006 року емітував понад 1,9 млн. карток MasterCard&Maestro, платіжної системи Visa – понад 1,88 млн. карток.