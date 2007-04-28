Погода зіпсується аж до мокрого снігу

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі у західних, північних та центральних областях місцями невеликий дощ, вдень у південній частині, східних областях та в Карпатах короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде північний, 7-12 м/с; на півдні та сході південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на Південному узбережжі Криму до 11°; вдень 11-16°, у південній частині 16-21°; у Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

30 квітня -1 травня - мінлива хмарність. У південній половині місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території 30 квітня без істотних опадів, 1 травня невеликий дощ, у західних та північних областях вранці та увечері подекуди з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі зниження температури до 1-6° тепла (на поверхні грунту, 30 квітня і місцями у повітрі заморозки 0-5°); температура вдень 30 квітня 11-16° тепла, 1 травня 7-12° тепла; в південній частині країни вночі 3-8° тепла (на поверхні грунту, за винятком Криму, місцями заморозки 0-3°), вдень 13-18° тепла.

2-3 травня - без істотних опадів, лише 2 травня у східних, Дніпропетровській областях, Приазов’ї та Криму, а вночі і в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській області невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом.

Утримається холодна погода з температурою вночі 1-7° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 8-14° тепла.

У Києві та області у неділю очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°; по області вночі 4-9° тепла; вдень 11-16°.

30 квітня - 1 травня - мінлива хмарність. 30 квітня без істотних опадів, 1 травня невеликий дощ, вранці та увечері подекуди з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі зниження температури до 1-6° тепла, на поверхні грунту, 30 квітня і місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 30 квітня 11-16° тепла, 1 травня 7-12° тепла.

2-3 травня - без істотних опадів. Утримається холодна погода з температурою вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту і місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 8-14° тепла.