Євросоюз вимагає від України гарантій

Європейський Союз вимагає від України закріплення гарантій безперебійних постачань енергоресурсів в угоді про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив українських журналістів заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ після закінчення чергового раунду переговорів про створення ЗВТ.

«Європейці кажуть, що має бути спеціальний механізм врегулювання спорів, який передбачав би, зокрема, фінансові гарантії», - сказав він.

«(У пропозиції ЄС – УНІАН) увесь набір інструментів, який би забезпечував комфортне життя для європейців», - додав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Він зазначив, що європейська сторона, вимагаючи гарантій транзиту, одночасно припускає закриття для українських компаній можливостей виходу на європейський ринок енергетичних послуг.

«Давайте визначимося: або ви відкриваєте доступ до мереж, або це звичайна торгівля товарами», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

За його словами, українська сторона вважає, що без відкриття ринку енергетичних послуг Україні немає сенсу брати на себе зобов`язання щодо гарантування транзиту, а всі спірні питання вирішувати в рамках уже здебільшого узгодженого розділу про вирішення спорів при торгівлі товарами, а також у рамках положень Договору про європейське енергетичне співтовариство, протокол про приєднання України до якого був підписаний у вересні цього року.

«Нам угода, в якій є односторонні зобов`язання, не цікава», - підкреслив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори щодо угоди про асоціацію з 2007 року. З 2008 року розпочалися переговори про створення зони вільної торгівлі, котра має стати складовою частиною угоди про асоціацію. Сторони планують завершити переговори до літа 2011 року.