Посадовці ЗАТ продали збиткових акцій на 14 млн. грн.

В Херсонській області посадовці закритого акціонерного товариства продали завідомо збиткових акцій на 14 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВС в Херсонській області, працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадовців ЗАТ, які в минулому році уклали з товариством з обмеженою відповідальністю завідомо збитковий договір купівлі цінних паперів, чим завдали збитків ТОВ на суму понад 14 мільйонів гривень.

Обласною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України.