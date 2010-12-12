Україна отримає грант Глобального фонду

10 грудня відбулося підписання грантової угоди на суму близько 95 млн доларів між Україною і Глобальним фондом боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і малярією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», Україну на підписанні представляв цей фонд, який із 2007 року реалізує проект «Зупинимо туберкульоз» і є основним одержувачем згаданого гранту.

Субреципієнти - Центр по контролю за туберкульозом при Міністерстві охорони здоров`я України, Державний департамент з питань виконання покарань, Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс із ВІЛ/СНІД в Україні», представництво міжнародної організації РАТН, Товариство Червоного Хреста в Україні.

За даними прес-служби, виділені кошти підуть на боротьбу з епідемією туберкульозу в Україні, яка була оголошена ще 1995 року Всесвітньою організацією охорони здоров`я.