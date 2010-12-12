В Україні не вистачає 46 тисяч лікарів і 20 тисяч молодших медичних спеціалістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Профспілки працівників охорони здоров’я Вікторія КОВАЛЬ, виступаючи 9 грудня на IV з’їзді профспілки.

Голова профспілки наголосила, що через низьку зарплату і низький соціальний захист у галузі існує значна кадрова проблема. “Щороку охорона здоров’я в Україні втрачає понад 6 тисяч лікарів. Ми отримали ситуацію, коли медики йдуть в інші сектори економіки, емігрують до сусідніх країн. Проблема і щодо залучення молоді, відтак 40% працюючого персоналу – особи пенсійного віку”, – заявила В.КОВАЛЬ.

За її словами, ще складніша ситуація з кадровим забезпеченням спостерігається у сільській місцевості, де є такі медичні заклади, “у яких жодна посада не заміщена лікарем”. “Відсутність житла, належної інфраструктури, проблеми щодо реалізації прав та гарантій медиків і фармацевтів – це основні чинники кадрової кризи на селі”, – вважає В.КОВАЛЬ.

На її думку, вирішити ці проблеми змогло би фінансування закладів охорони здоров’я у сільській місцевості з районних бюджетів, як це передбачен о новою редакцією Бюджетного кодексу України.