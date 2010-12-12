У Полтаві через карантин скоротять зимові канікули в школах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба міськвиконкому Полтави.

За даними прес-служби, зимові канікули почнуться пізніше і будуть коротші на чотири дні - з 31 грудня по 9 січня.

«У полтавських школах, у зв`язку з перевищенням епідпорога захворюваності на грип і ГРВІ, тимчасово припинені заняття. Це, у свою чергу, зумовило перенесення термінів проведення зимових канікул у загальноосвітніх учбових закладах міста: з 27 грудня 2010 по 9 січня 2011 (14 календарних днів) на період з 31 грудня 2010 по 9 січня 2011 (10 календарних днів). А 27-30 грудня вважати робочими учбовими днями», - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, заняття у школах Полтави через карантин припинили на 10 днів - з 8 по 19 грудня.