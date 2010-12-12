В Україні курять чоловіки-недоучки і жінки з вищою освітою

36% українців курять, 31% — щодня. Це вище середнього показника — 28,6% по Європейському регіону (за даними ВООЗ). Такі дані оприлюднені в дослідженні Світового банку під назвою «Основні причини високого рівня смертності в Україні», текст якого має в розпорядженні «Дзеркало тижня». Цікаво, що більш схильні до куріння, у тому числі щоденного, чоловіки з початковою освітою і жінки з вищою освітою.

Причому середній вік початку куріння серед щоденних курців знижується і на сьогоднішній день становить 16 років. Найменше щоденних курців на заході країни (24,6%), найбільше — на сході (34%). 80% щоденних курців — чоловіки. У молодшій віковій групі курців у чотири рази більше, ніж у старшій.

20% українців не відмовляють собі в надмірному вживанні або зловживанні алкоголем. Це явище більш поширене серед чоловіків (80%). Надмірне вживання або зловживання алкоголем починається змолоду (28% у віковій групі 18-29 років) і збільшується з віком, досягаючи пікових значень у віковій групі 40-49 років (26,7%), після чого починає знижуватися (що може свідчити про високу смертність питущих). Найбільше чоловіків, що надмірно вживають або зловживають алкоголем, належать до вікової групи 18-29 років (31,8%), найбільше жінок — до групи 40-49 років (35,8%).

Кожен десятий українець малорухомий (тобто мало ходить пішки, їздить на велосипеді, працює вдома і займається спортом тощо). Найбільше вражають високі показники (11%) малорухомого способу життя у віковій групі 18-29 років. Це, можливо, один з найвищих показників у регіоні (наприклад, у Чехії цей показник становить 3,7%, в Угорщині — 7,1%).

17% смертей у 2004 році були викликані такими факторами ризику як паління, зловживання алкоголем і порушення правил дорожньої безпеки. Зокрема, Україна займала друге місце за рівнем смертності від зловживання алкоголем (включно з алкогольним психозом) у всьому Європейському регіоні ВООЗ та поступається першістю лише Естонії. Згідно з даними Світового банку, 94% цих смертей можна було б уникнути завдяки відповідній профілактиці.