У Сумах відкрилась «школа пенсіонерів»

Сумський міський територіальний центр з надання соціальних послуг «Берегиня» за підтримки управління праці і соціального захисту населення міської ради на базі відділень адаптації розпочав реалізацію проекту «Школа пенсіонерів», "учням" якої – 55 років і більше.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, школа працює за кількома напрямами: сучасні методи зберігання здоров’я і подовження життя людини, значення харчування і фізичної культури в укріпленні здоров’я, психологія, основи правових, освітніх, медичних знань.

Для проведення занять у «Школі пенсіонерів» територіальний центр залучає найдосвідченіших фахівців галузі охорони здоров’я, соціального захисту, Пенсійного фонду, правоохоронних органів.

Одним з перший свій «урок» провели працівники міського відділу міліції. Вони розповіли пенсіонерам про основні принципи самозахисту від злочинних посягань, про те, як уникати спілкування з шахраями чи уберегтися від крадіжок.