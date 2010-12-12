До кінця року Чернівецьку область обіцяють очистити від пестицидів

До кінця року з Чернівецької області планують вивезти всі непридатні до використання пестициди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це місцевим ЗМІ повідомив начальник управління охорони навколишнього природного середовища у Чернівецькій області Іван РИБАК.

За його словами, згідно з рішенням Міністерства екології та природних ресурсів України, з Буковини на спеціальний завод у Польщу вивезуть майже 13,5 тонн пестицидів. На ці цілі з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено майже 300 тис. грн.

Останній етап вивезення пестицидів з території Чернівецької області розпочався 8 грудня. Загалом на території Буковини залишилося 13,33 тонн пестицидів, 9,5 тонн з яких виявлено у Сокирянах, 3,350 тонн – у Кельменецькому районі та 574 кг – у селі Нижні Петрівці Сторожинецького району.

За словами І.РИБАКА, пестициди вантажать на спеціально обладнані для перевезення небезпечних вантажів автофургони. Буковина першою серед інших регіонів позбудеться небезпечних хімікатів.

Як повідомляв УНІАН, загалом державне підприємство «Національний центр поводження з небезпечними відходами» при Міністерстві екології та природних ресурсів України до кінця року планує вивезти з 9 регіонів України на утилізацію близько 2 тис. тонн непридатних до використовування пестицидів і агрохімікатів.