Учені: в Чорному морі залишилось лише три види риб

Через погіршення екологічної системи Чорного моря значно скорочується популяція цінних сортів риби. Зараз там залишилися лише тюлька, шпрот і хамса.

Про це заявив заступник директора Інституту біології південних морів (ІнБПМ) з наукової роботи, доктор біологічних наук Юрій Токарев, повідомляє ТСН.

"Ось до чого ми дійшли: тюлька, шпроти, хамса. Раніше були осетри, камбали, луфаря, кефалі. Це була основна риба. Скумбрії чорноморської немає. Хамса і шпрот складають вже 90% запасів всієї риби, яка водиться в Чорному морі. Причина - перелов і варварське ставлення людини", - повідомив журналістам у Севастополі Токарев, посилаючись на результати недавньої експедиції, проведеної науковцями в Чорному морі з вивчення екосистеми.

За його словами, "донними тралами по-варварськи скаламучується і нищиться все, що є на дні, де мешкають донні види риб, та ж сама камбала, якій ніде нереститися, знищується її місце проживання".

За останні 25 років, за словами еколога, вчені інституту вперше зробили комплексну зйомку всього шельфу від північно-західної частини Чорного моря до Керченської протоки.

"У північно-західній частині було оцінено стан філофорного поля Зернова - ділянки густо вкриті червоною водорістю філофора. Це було постійне проживання філофори, вона була висотою до 70 сантиметрів на величезній площі близько 10 тисяч гектарів, але тепер стала гинути", - сказав Токарев .

За словами доктора біологічних наук, з 2008 року філофорне поле Зернова оголошено державним заповідником.

"Але тепер можна сказати, що ми запізнилися років на 10-15 з прийняттям цього рішення. Треба було відразу, на початку 90-х років бити на сполох і зробити цей крок", - констатував він.

"У філофорі мешкали ракоподібні, певні види риб. Якщо цього немає, то немає і цих популяцій дуже важливих спільнот. Мало того, ми звернули увагу, як погано стала себе почувати там мідія й інші молюски", - доповнив учений.

Причина такої ситуації, як вважає вчений, полягає в тому, що в цій частині Чорного моря стали активно добувати газ і нафту, різко зросли вантажні потоки водного транспорту. В даний час там при глибинах 20-22 метра ходять судна з 70-80-100 тисяч тонн водотоннажності, гвинти яких скаламучують всі донні осади, і течією це розноситься на досить велику відстань.

У результаті прозорість води різко зменшилася, сонячна радіація стала проходити набагато гірше, і філофора стала гинути.

Дослідження вчених також показали загальне погіршення екосистеми, особливо в прибережній частині.