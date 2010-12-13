Експерт: пускати туристів у Чорнобильську зону – небезпечно

ООН усіляко підтримуватиме будівництво нового укриття над ЧАЕС, запевнила в неділю в Києві представниця організації. Утім, екологи вважають, що на гроші, передбачені для спорудження укриття, нічого путнього не збудують.

Будівництво нового укриття над ЧАЕС Україна хоче завершити 2015 року. Міністр МНС України Віктор Балога сподівається, що проект зі зведення нового укриття на ЧАЕС завершиться вчасно. За останніми даними, які озвучив український уряд у вересні цього року, на будівництво саркофагу над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС потрібно близько 900 мільйонів доларів. Це майже вдвічі більше, аніж було заявлено на цей проект 2004 року.

Збільшення суми обумовлене підвищенням вимог до безпеки об’єкту «Укриття», наголошує українська сторона. На думку адміністратора програми розвитку ООН Хелен Кларк, яка перебуває нині з візитом в Україні, підвищення вартості будівельних робіт зумовлене намірами української влади зробити все правильно та якісно.

Натомість експерт з енергетичних питань Національного екологічного центру Дмитро Хмара переконаний, що побудувати на заявлені гроші об’єкт «Укриття» герметичним неможливо, а ті кошти, які дійсно потрібні для зведення конфайменту, зібрати неможливо. «Потрібних коштів ніхто не дасть. Арка, яку планують збудувати, не буде мати ніякого сенсу взагалі. Це просто ще понад мільярд євро закопано в Чорнобильську зону», - сказав Deutsche WelleДмитро Хмара.

Також експерт розкритикував ініціативу міністра МНС Віктора Балоги про відкриття Чорнобильської зони для масового відвідання її туристами. Хмара наголошує, що в зоні за понад двадцять років не було проведено повної інвентаризації території і водити туди туристів украй небезпечно.