Наступного року на реформування ЖКГ витратять 10 млрд.

У 2008 році на розвиток житлово-комунального господарства України буде витрачено близько 10 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр ЖКГ Олександр ПОПОВ.

За його словами, в 2007 році уряд виділив на ЖКГ країни 5 млрд. грн. “У 2008 році очікується виділення 8 млрд. грн., якщо сюди додати гроші міжнародних інвесторів і гранти, то вийде близько 10 млрд. грн. За таких умов фінансування через 4 роки ми забудемо про проблеми ЖКГ”, - сказав О.ПОПОВ.

Міністр вважає, що за умови стабільності будуть розв`язані проблеми аварійних мереж і комунікацій, вирішені питання ціноутворення.

Гроші передбачені в 2008 році, перш за все будуть витрачені на житловий фонд, вирішення питань енергозберігаючих технологій, проведення аудиту комунікацій.

На сьогодні стан ЖКГ України міністр оцінює на трійку за п’ятибальною шкалою.

Детально плани реформування ЖКГ будуть розглянуті на колегії міністерства 18 травня.