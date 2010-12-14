Справа Лозінського: мати вбитого хоче 10 мільйонів компенсації
Адвокат підготував позов
Мати Валерія Олійника, вбитого на угіддях Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, хоче отримати 10 млн. грн. морального відшкодування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у перерві попереднього розгляду кримінальної справи у Дніпровському районному суді Києва повідомив адвокат постраждалої Володимир КЛІМЕНКО.
За його словами, відповідний цивільний позов з цього приводу підготовлено.
Мати В.Олійника хоче отримати моральне відшкодування у вигляді 10 млн. грн.: 8 млн. грн.. від В.ЛОЗІНСЬКОГО і 2 млн. грн.. - від колишнього прокурора Голованівського району Кіровоградської області Євгена ГОРБЕНКА та колишнього начальника Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області Михайла КОВАЛЬСЬКОГО.
Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області у результаті зіткнення з народним депутатом В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель Валерій Олійник, 1954 року народження.
3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатського імунітету, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.
30 липня В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня після 8 місяців розшуку.
3 березня Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту. В.ЛОЗІНСЬКИЙ перебував у СІЗО СБУ, зараз - у Лук’янівському СІЗО.