Ціни на продукти знову підскочили

В Україні за першу декаду грудня зросли ціни на м`ясо-молочну продукцію і овочі. Про це йдеться у щодекадній довідці про зміни середніх рівнів цін на продукти харчування в підприємствах торгівлі і на продовольчих ринках, опублікованій Міністерством аграрної політики України.

За даними моніторингу, станом на 10 грудня 2010 року, порівняно з 30 листопада, середні рівні цін в цілому по Україні підвищилися: на хліб з борошна першого сорту – 0,3% (з 3,59 до 3,60 грн. за 1 кг); вермішель – 0,4% (з 4,90 до 4,92 грн. за 1 кг); крупу гречану – 0,4% (з 11,26 до 11,31 грн. за 1 кг); крупу манну – 0,5% (з 3,93 до 3,95 грн. за 1 кг); рис – 0,2% (з 8,56 до 8,58 грн. за 1 кг).

Не змінилися ціни на хліб житньо-пшеничний (3,54 грн.), хліб з борошна вищого гатунку (4,43 грн.) і борошно вищого гатунку (3,23 грн. за 1 кілограм).

На тваринницьку продукцію і продукти її переробки середні рівні цін в цілому по Україні підвищилися: на ковбаси варені першого сорту – 0,04% (з 28,50 до 28,51 грн. за 1 кг); молоко – 0,5% (з 5,86 до 5,89 грн. за 1 л); сметану – 0,4% (з 15,90 до 15,97 грн. за 1 кг); масло вершкове – 0,3% (з 47,11 до 47,26 грн. за 1 кг); яловичину – 0,2% (з 37,67 до 37,74 грн. за 1 кг); свинину – 0,2% (з 40,23 до 40,33 грн. за 1 кг); птицю (кури) – 0,1% (з 18,78 до 18,79 грн. за 1 кг) і яйця (курячі) – 0,7% (з 6,81 до 6,86 грн. за 1 дес.). При цьому ціни знизилися на сало – 0,1% (з 19,34 до 19,33 грн. за 1 кг).

На цукор впродовж першої декади грудня 2010 року середній рівень цін в цілому по Україні підвищився на 0,5% (з 8,52 до 8,56 грн. за 1 кг).

На олію соняшникову впродовж досліджуваного періоду середній рівень цін в цілому по Україні підвищився на 0,7% (з 11,19 до 11,27 грн. за 1 літр).

На овочеву продукцію спостерігалося підвищення середніх рівнів роздрібних цін на картоплю - 1,2% (з 4,20 до 4,25 грн. за 1 кг); капусту – 2,4% (з 3,70 до 3,79 грн. за 1 кг); моркву – 0,7% (з 4,54 до 4,57 грн. за 1 кг).

За даними моніторингу цін на споживацькому ринку продуктів харчування, в аналогічному періоді 2009 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на: хліб житньо-пшеничний, хліб з борошна вищого гатунку, борошно вищого гатунку, крупу гречану, ковбаси варені першого сорту, молоко, сметану, масло вершкове, цукор, олію соняшникову, яловичину, сало, яйця (курячі), картоплю і капусту; зниження їх рівня на: свинину, птицю (кури) і моркву.