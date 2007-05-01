Ющенко звільнив Сюзанну Станік з посади судді
17:48, 01 травня 2007Суспільство
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Текст указу на Офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 370/2007 від 1 травня “відповідно до пункту 22 частини першої статті 106, пункту 5 частини п`ятої статті 126 та статті 149 Конституції України” звільнив Сюзанну СТАНІК з посади судді Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги.
Текст указу розміщено на Офіційному сайті глави держави.
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