Ющенко звільнив Сюзанну Станік з посади судді

Текст указу на Офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 370/2007 від 1 травня “відповідно до пункту 22 частини першої статті 106, пункту 5 частини п`ятої статті 126 та статті 149 Конституції України” звільнив Сюзанну СТАНІК з посади судді Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги. Текст указу розміщено на Офіційному сайті глави держави.

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