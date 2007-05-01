Навіщо потрібний Музей радянської окупації?

У Севастополі близько 5 тис. осіб взяли участь у мітингу та святковому параді з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих.

Як передає кореспондент УНІАН, у заходах брали участь активісти міського комітету профспілок, Комуністичної партії України, Союзу робітників, Партії регіонів, Соцпартії та Народно-демократичної партії. Зібрання вів перший секретар міського комітету КПУ Василь ПАРХОМЕНКО.

На мітингу виступили голова Севастопольської міської ради, голова місцевого відділення Партії регіонів Валерій САРАТОВ, перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Володимир КАЗАРІН та народний депутат V скликання, член фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО. Вони аналізували ситуацію в державі, критикували Президента та висловлювали підтримку рішенню Верховної Ради одночасно провести парламентські і президентські вибори.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО також повідомив присутнім, що через ЗМІ запросив “громадянина ЮЩЕНКА” 9 травня у місто-герой Севастополь. “Я його попросив, щоб він пояснив мешканцям Севастополя і ветеранам Севастополя, для кого він хоче побудувати Музей радянської окупації. Я його попросив, щоб він був присутнім без охорони, щоб він зустрівся з людьми, і подивився їм у очі. Тому я вас запрошую 9 травня, але якщо він Президент всього українського народу, якщо він поважає думку українського народу, то він повинен приїхати. Але якщо він боязливо буде ховатися за штики вірних йому працівників СБУ і окремих негідників з МВС, — що ж, це буде його відповідь нашому улюбленому місту”, - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

У резолюції мітингу висунуто низку політичних і економічних вимог до керівництва України. В ній, зокрема, говориться, що „севастопольці протестують проти антинародної політики Президента ЮЩЕНКА, який став ініціатором політичної кризи, яка неминуче тягне за собою кризу економічну”. У резолюції також міститься вимога „відмінити указ Президента про розпуск Верховної Ради України, Президенту ЮЩЕНКУ негайно піти у відставку, уряду після зняття політичної напруги всю увагу сконцентрувати на вирішенні соціально-економічних проблем”.

В документі також є вимога визнати російську мову другою державною в Україні.