Україна готує документи на закупівлі систем ППО у США.

Президент України Володимир Зеленський розповів про рішення зміцнити українські сили бойовою авіацією, і зокрема - додатковими гелікоптерами для захисту об’єктів енергетики. Про це глава держави повідомив за підсумками проведення Ставки Верховного Головнокомандувача.

Зокрема, було заслухано доповідь щодо військового компонента, а саме прикриття обʼєктів енергетики від ударів з повітря.

"Визначились із забезпеченням додаткових гелікоптерів і загалом зі зміцненням бойової авіації. Доручив відповідній команді оперативно провести підготовку всіх документів, що необхідні для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО. Важливо зараз пропрацювати на папері кожен аспект потенційних угод, щоб ми змогли пришвидшити перемовини", - повідомив Зеленський.

Також на Ставці розглянули ситуацію з енергетикою в областях і громадах, зрозумілі складнощі на прикордонних та прифронтових територіях.

"Що ближче позиції російської армії, то більш значущі виклики. Готуємо повний спектр відповідей, зокрема й масштабуємо наші далекобійні відповіді на російський терор проти української інфраструктури", - відзначив Зеленський.

Також було заслухано доповіді щодо відновлення в громадах після ударів. Було визначено й параметри розширення резервів. Президент додав:

"Зокрема, це стосується резервів обладнання. Є конкретні напрями спілкування з партнерами у Європі, які можуть підтримати необхідною номенклатурою енергетичного обладнання. МЗС України має проявити більше активності".

Разом з тим, детально обговорили ситуацію в газовій сфері - накопичення газу на опалювальний сезон, ремонтні роботи.

Президент вдячний усім українським газовикам, кожній компанії, які працюють заради України. "Чітко визначені джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу, і значну частину генерації фінансів уже забезпечили. Триває ця робота", - додав Зеленський.

Виробництво гелікоптерів в Україні

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Міністерство економіки України та американське підприємство Bell Textron підписали меморандум про взаєморозуміння, який стосується розвитку промислової співпраці в сфері авіації. Своєю чергою, у Bell Textron висловили готовність розвивати в Україні власну виробничу базу для складання, технічного обслуговування та ремонту гелікоптерів.

