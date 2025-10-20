На зброї навіть збереглася табличка зі старою назвою - Howitzer 155M.M. M1A1.

Українські військові активно використовують на фронті антикварні 155-мм гаубиці M114. Серед них "засвітилася" одна гаубиця, лафет і ствол якої були виготовлені ще в 1944 році, пише Defense Express.

Зазначається, що знімки раритетної гаубиці опублікував Telegram-канал "Соціально-побутовий журнал "Водограй"", зазначивши, що на зброї навіть збереглася табличка зі старою назвою - Howitzer 155M.M. M1A1. Ця гаубиця використовувалася під час навчальних стрільб підрозділу ОК "Захід".

У виданні зазначили, що можна було б припустити, що ця гаубиця використовується тільки для підготовки особового складу в тилових регіонах України. Проте M114A1 пізніше помітили у бійців 152-ї окремої єгерської бригади Сухопутних військ ЗСУ. Крім того, за даними спільноти НІП "Тиск", ці гаубиці вже застосовувалися на Покровському напрямку.

Також у виданні додали, що ці гаубиці зазвичай перебувають на закритих позиціях, чим забезпечується кращий захист від ворожого вогню і маскування.

Крім того, у виданні підкреслили, що головною проблемою використання гаубиць M114 є не її характеристики, а наявність запасних стволів і технічний стан.

Артилерія залишається "богом війни" в Україні в епоху дронів

Раніше The Wall Street Journal писало, що в епоху війни дронів БПЛА заполонили поле бою в Україні. Проте великокаліберні системи мають деякі ключові переваги, зокрема й велику вогневу міць.

У виданні зазначили, що навіть оператори БПЛА визнають переваги артилерії. Зокрема, молодший сержант Іван Корнієнко, оператор БПЛА 93-ї окремої механізованої бригади заявив, що дрони можуть бути заглушені, збиті або схильні до впливу погодних умов. Він підкреслив, що це робить артилерію більш надійною зброєю.

