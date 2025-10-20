Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,66 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 21 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,76 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,66 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,74/41,77 грн/дол., а євро - 48,65/48,67 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 20 жовтня подешевшав на 4 копійки і складає 41,95 гривні за долар, а курс євро знизився на 5 копійок і складає 49,15 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 48,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України зріс на 3 копійки і складає 41,95 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні подорожчав на 20 копійок і складає 49,20 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,40 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: