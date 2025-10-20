Урожайність української кукурудзи на 20% вища в порівнянні з минулим роком.

Україна втрачає основний ринок збуту кукурудзи через затримку збиральної кампанії. Станом на середину жовтня було намолочено 4,9 млн тонн культури в порівнянні з 13,2 млн тонн за аналогічний період 2024 року, повідомляє брокерська контора Spike Brokers.

Так, частка України в імпорті кукурудзи до Європейського Союзу впала до 17%. До 13 жовтня Європа закупила на зовнішніх ринках 4,3 млн тонн кукурудзи. Найбільше поставили продавці з Бразилії – 2,4 млн тонн, далі йдуть США – 900 тис. тонн і лише потім Україна з 720 тис. тонн.

При цьому урожайність української кукурудзи на 20% вища в порівнянні з минулим роком. Зараз середній показник становить 5,5 тонни з гектара – у 2024 році на аналогічній частці зібраних площ урожайність склала 4,6 тонни. Поки що кукурудзу зібрано на 15% площ, засіяних цією культурою.

"Зазвичай перші 10 млн тонн зібраної кукурудзи починали створювати тиск на ціни, що мали потенціал зниження ціни на 5-10%. Цього ж року вже 5 млн тонн кукурудзи, зібрані в середині жовтня, чинять тиск на ціни на тлі слабких експортних продажів і відвантажень", – йдеться в повідомленні.

Водночас дещо змінилася динаміка експорту: доля відвантажень залізницею збільшилася через обстріли морської інфраструктури. Наприклад, доставка української кукурудзи потягами до Італії займає до 5 днів у порівнянні з 8-9 днями морського шляху.

Врожай в Україні – останні новини

З липня минулого року по червень 2025 врожай соняшнику в Україні скоротився на 20% у порівнянні з попереднім сезоном і став найгіршим за 8 років. Те саме спіткало і експорт соняшникової олії, який також став найнижчим з сезону 2016/17.

Погані новини і для української кукурудзи. Через торговельне протистояння США та Китаю американську кукурудзу перестали купувати в Піднебесній. Зараз вона витісняє українську з ключового для вітчизняних аграріїв ринку ЄС – Іспанії, завдяки більш вигідним цінам.

