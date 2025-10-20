При цьому працюють зараз трохи більше 8 тисяч модулів.

SpaceX перевалила за позначку в 10 тисяч запущених супутників Starlink. У неділю SpaceX відправила на орбіту ще 56 супутників за допомогою двох ракет Falcon 9, довівши загальну кількість запусків до 132 за 2025 рік.

Компанія вже зрівнялася з власним рекордом за кількістю запусків за рік, але до кінця року залишається ще два місяці.

За даними астронома Джонатана МакДауелла, який веде публічний трекер супутників, із понад 10 тисяч супутників Starlink зараз працюють близько 8600.

Решта або виведені з експлуатації, або згоріли в атмосфері. Термін служби кожного пристрою становить приблизно 5 років, після чого їх спеціально скидають з орбіти, щоб уникнути скупчення космічного сміття.

Перший тестовий запуск Starlink відбувся ще в лютому 2018 року, а комерційне покриття почалося у 2021-му. Відтоді мережа перетворилася на найбільше орбітальне угруповання в історії людства.

SpaceX уже отримала дозвіл на запуск 12 тисяч супутників, але в планах Маска понад 30 тисяч апаратів, щоб забезпечити стабільний інтернет із низькою затримкою по всьому світу.

Тим часом конкуренти Starlink з Amazon зі своїм проектом Kuiper кілька місяців тому вивели другу партію своїх супутників. Загалом же компанія хоче довести кількість апаратів до 3 з половиною тисяч.

Супутникові перегони викликають занепокоєння серед науковців, адже перевантажена орбіта стає дедалі небезпечнішим місцем, де зіткнення та уламки можуть спричинити ланцюгову реакцію. За розрахунками Європейського космічного агентства, 1.2 мільйонів об'єктів на орбіті достатньо, щоб спричинити катастрофу.

Раніше ми розповідали, яку максимальну швидкість інтернету зараз може видати Starlink. Нещодавно технологію випробували на круїзному лайнері Star of the Seas, де отримали неймовірні результати.

