У Києві квадратний метр уже коштує понад 1 400 доларів, а середня оренда однокімнатної квартири в столиці становить 15 тис. грн.

В Україні фіксується зростання вартості купівлі житла на первинному та вторинному ринках, особливо у великих містах. Водночас ціни на оренду почали знижуватися. Про це йдеться в переданому УНІАН дослідженні від DIM.RIA.

На первинному ринку у значній частині регіонів спостерігається зростання вартості квадратного метра. Київ залишається найдорожчим містом із середньою вартістю квадратного метра 1 411 доларів/м². Найнижчі ціни у прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області.

Зазначається, що попит на новобудови серед користувачів у вересні залишався нестабільним. Найбільший приріст попиту помічено у Чернігівській (+31%) та Кіровоградській (+14%) областях. А найістотніше зменшення на Закарпатті (-11,3%), Сумщині (-11%) та Івано-Франківщині (-10%).

Вторинний ринок

За даними маркетплейсу, вартість вторинного житла у більшості областей західної частини України продовжує зростати, а у прифронтових регіонах здебільшого падає або тримається стабільної ціни.

У Києві середня вартість однокімнатної квартири у вересні становить 95 тис. дол. Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається Печерський район, де за однокімнатну квартиру в середньому коштує 200 тис. дол, а найбюджетнішим – Деснянський, де середня вартість становить 46,5 тис. дол.

При цьому у вересні ринок продажу вторинного житла показав нерівномірну динаміку попиту в різних регіонах країни. Найбільше зростання інтересу зафіксовано у Хмельницькій (+35%) та Харківській (+24%) областях. У Рівненській області відбулось найпомітніше зниження попиту — падіння на 19%.

Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у вересні в Києві склало 1:2. У Вінницькій області це співвідношення становить 1:18, Чернівецькій – 1:17, Тернопільській – 1:16.

Ринок оренди

У вересні кількість пропозицій на ринку оренди зросла практично у всіх областях. Найбільшу динаміку зафіксовано у Кіровоградській області (+73%) однак такий приріст може бути пов'язаний з загальною невеликою кількістю оголошень у регіоні.

У столиці пропозиція зросла на 21%, що у кількісному значенні є досить значним приростом. В окремих областях зафіксовано значне зменшення пропозицій: найістотніше у Волинській (-31%) та Житомирській (-29%) областях.

Експерти відмічають, що Закарпатська область випередила Київ за середнім цінником на оренду: в регіоні він склав 18,5 тис. грн за однокімнатну квартиру. Столиця розділила другу позицію з Волинською областю, де середня вартість становила 15 тис. грн.

Найдешевше житло в оренду у Харківській області: за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити 4,5 тис. грн. Якщо розглядати Київ більш детально: найдорожча оренда в Печерському районі – 32,8 тис. грн, найдешевша у Деснянському – близько 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Загалом по Україні спостерігається падіння цін у порівнянні з серпнем, коли зазвичай спостерігається найбільший ажіотаж на ринку оренди.

Крім того, на початку осені спостерігається падіння інтересу до оренди практично по всій території країни. Найбільше падіння зафіксовано в Одеській (-24%), Волинській (-21%) та Чернівецькій (-21%) областях. У прифронтових регіонах, навпаки, зафіксовано зростання пошукових запитів від користувачів на оренду житла.

