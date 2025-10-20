До ворожого обстрілу важливо підготуватися і Повітряним силам, і самим підприємствам, каже представник ГУР.

Коли готується масштабний російський обстріл з повітря, розвідка попереджає про нього керівників критичних підприємств. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький під час форуму "Енергія, що тримає Україну".

"На сьогодні пріоритет №1 - це засоби протиповітряної оборони. Це розуміємо ми, розуміють наші партнери, тому що без багатоешелонованої потужної системи оборони, яка передбачає різні висоти, різні дальності, повністю забезпечити безпеку наших об'єктів неможливо", - зазначив він.

За його словами, коли розвідка має інформацію про можливий ворожий обстріл, зокрема про те, які сили і засоби з боку ворога можуть бути залучені, вона ділиться нею з Повітряними силами ЗСУ та керівниками підприємств критичної інфраструктури.

"Це дозволяє, по-перше, підготуватися до такого удару з боку РФ, по-друге - здійснити маневр силами і засобами протиповітряної оборони, щоб гарантовано організувати безпеку і оборону на тих критичних об'єктах, які найбільш важливі", - пояснив представник ГУР.

Удари РФ про критичній інфраструктурі Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, РФ вшосте за жовтень вдарила по газовій інфраструктурі України, що призвело до зупинки роботи частини критичних об’єктів групи "Нафтогаз". У компанії пояснили, що подібні ворожі удари призводять до зменшення обсягу видобутку газу в Україні.

Зазначалося, що РФ знищила більше половини видобутку газу в Україні внаслідок обстрілу Харківської та Полтавської областей 3 жовтня, тож Києву, можливо, доведеться витратити 1,9 мільярда євро на імпорт палива, щоб пройти опалювальний сезон.

Також Росія знову била по енергетиці. В "Укренерго" повідомили, що станом на 20 жовтня залишається без світла більша частина споживачів у Чернігівській області. Енергетики продовжують проводити аварійно-відновлювальні роботи в регіоні.

