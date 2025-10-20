В ЄС відреагували на повідомлення медіа, що нібито президент США Дональд Трамп тиснув на президента України Володимира Зеленського щодо відмови від двох східних областей України.

В Європейському Союзі вважають, що тиснути на Україну, як жертву агресії, щодо відмови від усієї Донецької і Луганської областей є неприйнятним підходом. Треба тиснути на Росію, аби у Кремлі відмовились від війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це верховна представниця ЄС Кая Каллас сказала на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Зокрема, у топ-дипломатки ЄС запитали, чи повинна Україна відмовитися від решти Донбасу, аби укласти угоду з Росією про припинення війни.

"Ми не повинні забувати, що Росія є агресором, а Україна - жертвою. Тож, чинення тиску на Україну, як на жертву, не є правильним підходом. Але не лише для України, а й також для європейської і глобальної безпеки. Бо, якщо (російська) агресія окупиться, це слугуватиме як запрошення, аби вдатися до агресії ще десь", - наголосила Каллас.

З цієї причини, за її словами, в ЄС визначена дуже чітка стратегія:

"Чинення тиску на Росію припинить цю війну".

На її переконання, Росія має можливість швидко припинити війну, але російський диктатор Володимир Путін у цьому не зацікавлений.

"Якщо ми просто поступимося, а Росія здобуте те, чого хоче – тоді ми побачимо більше такого. Ми вже бачили це в історії, кілька разів", - вважає Каллас.

Вона додала, що підхід Євросоюзу чіткий - допомагати Україні захищатися і тиснути на Росію, аби війна була припинена.

При цьому, у неї запитали, чи президент США Дональд Трамп є надійним партнером для Європи, бо збирається зустрічатися з Путіним без президента України Володимира Зеленського.

"Я думаю, що президент Трамп щирий у намаганні припинити цю війну. Це дуже чітко зрозуміло. Ми теж хочемо припинення цієї війни. Українці безумовно хочуть припинення цієї війни. Хто не хоче припиняти цю віну, так це Росія", - підкреслила Каллас.

Вона вважає, що увага європейців не повинна відволікатися, бо треба змусити Росію бажати миру. Відповідно, якщо Європа не є частиною двосторонніх зустрічей між Трампом і Путіним, тоді "нічого не має витікати з тих зустрічей".

Окремо Каллас нагадала, що Україна ще з лютого готова на безумовне припинення вогню, але Росія не має справжнього інтересу у мирі.

"Ми усі підтримуємо зусилля Трампа припинити війну, але Путін вестиме переговори серйозно, лише якщо думатиме, що він програє", - наголосила Каллас.

Санкції проти РФ

Верховна представниця ЄС додала, що на цьому тижні в ЄС мають мету запровадити нові санкції проти Росії.

"Міністри сьогодні були чіткими, що після 19-го пакету санкцій ми повинні працювати над наступним пакетом. Це не буде останній пакет", - сказала Каллас.

Вона підкреслила, що Україна потребує більше фінансової і військової підтримки.

"Міністри обговорили пропозицію Єврокомісії мобілізувати заморожені російські активи на негайні потреби оборони України. Сьогодні є широка підтримка, щоб це зробити. І вкрай важливо, щоб ми досягли прогресу у вирішенні правових та фіскальних питань цього тижня. Репараційна позика може надіслати дуже потужний сигнал для Москви, що вони не зможуть протриматися більше за нас", - наголосила Каллас.

При цьому, за її словами, у контексті снарядної ініціативи для України, з 2 мільйонів боєприпасів досі не вдалося зібрати 300 тис снарядів.

Тиск на Україну - більше новин

За даними Reuters, Трамп на зустрічі з Зеленським у Білому домі 17 жовтня тиснув на українського лідера, аби Україна поступилася територіями.

Чиновники США запропонували Зеленському обмін у такому форматі, як про це писали в ЗМІ – що Україна начебто має поступитися Донецькою та Луганською областями в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей. Водночас, Зеленський відмовився від такого обміну.

