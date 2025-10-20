Поліція підтвердила самогубство відомого блогера Кості Кудо

Про це свідчить аналіз камер відеоспостереження.

Правоохоронні органи підтверджують, що самогубство стало причиною смерті 32-річного підприємця та блогера Костянтина Ганіча (відомого як Костя Кудо), тіло якого з вогнепальним пораненням у голову було виявлено вранці 11 жовтня 2025 року в салоні його автомобіля Lamborghini в Оболонському районі.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва у соціальній мережі Facebook, досудове розслідування у справі загибелі 32-річного підприємця та блогера продовжується.

"У ході проведених слідчих дій, аналізу з камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що чоловік скоїв самогубство", - наголошується у повідомленні.

У цьому зв’язку, за даними слідства, напередодні блогер повідомляв близьким про погіршення емоційного стану через фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення.

"Напередодні уночі він припаркувався біля одного з багатоповерхових будинків, та здійснив постріл у голову з зареєстрованої зброї", - повідомили в поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство".

Смерть Кості Кудо - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на місці загиблого було знайдено зброю, зареєстровану на його ім’я. Костя Кудо був відомим блогером у мережі Інстаграм, директором ГО "Асоціація трейдерів України", і одним із власників консалтингової компанії "ТСТА КОНСАЛТИНГ", що надає освітні та консультаційні послуги в галузі фінансів та інвестицій.

Ймовірною причиною його загибелі вважають великі фінансові втрати. Анонімні джерела стверджують, що напередодні смерті Кудо втратив десятки мільйонів через падіння криптовалют. Були втрачені практично всі інвесторські кошти, якими керував Кудо - а це близько 7 млн доларів, а також і його власні гроші. Інші джерела озвучують цифру в 30 млн доларів - тільки інвесторських коштів.

