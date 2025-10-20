Кургани належать до римської традиції, але їх рідко можна знайти в цьому регіоні.

Археологи виявили у Верхній Баварії надзвичайно рідкісну та масивну римську круглу пам'ятку, що пролило нове світло на історію Ретії, давньоримської провінції на півдні Німеччини. Про це пише Interesting Engineering.

Баварське державне управління з охорони пам'яток нещодавно оголосило про "особливо примітну знахідку" - заснування римського кургану біля давньоримської дороги неподалік від Волькертсхофена, в окрузі Айхштетт.

Зазначається, що кургани належать до римської традиції, але їх рідко можна знайти в цьому регіоні. Однак журнал Ancient Origins вважає, що вони з'явилися в Ретії з I століття н. е. і пізніше.

Відео дня

"Виявлення тут похоронної пам'ятки такого масштабу і періоду було абсолютно несподіваним", - розповів професор Матіас Пфейль, головний хранитель Баварського державного управління з охорони пам'яток.

Примітно, що курган являє собою поєднання римських і кельтських традицій, хоча, судячи з усього, цей похоронний пам'ятник, що, можливо, належав знатній, хоч і невідомій знаті, був символічним жестом, який викликав інтригу і розкривав рідко зустрічаючийся фрагмент римського життя.

Оскільки це місце має довгу історію, а поселення тут датуються бронзовим і залізним століттями, воно потребувало археологічного спостереження.

Однак, коли було виявлено залишки масивного круглого кам'яного фундаменту завширшки понад 8,7 м, археологи, за загальним визнанням, були вражені. На південному боці вони виявили квадратну прибудову, яка, як вони припускають, слугувала основою для статуї або стели.

Цікаво, що якість її будівництва була помітно вищою, а загальний вигляд кургану підказав археологам, що вони натрапили на кам'яне коло, яке утворює периметральну стіну похоронного пам'ятника.

Археологи очікували знайти людські рештки або похоронний інвентар, відсутність якого підказала дослідникам, що це місце є кенотафом - символічною могилою людини, похованої в іншому місці.

Римський пам'ятник, що має кельтське походження

Зазначається, що часто ці пам'ятники, коли вони стоять порожні, символізують багату сім'ю, яка прагнула підкреслити свій статус у римському суспільстві. Навіть його неймовірні розміри відображають цю мету, водночас віддаючи данину поваги і пам'яті померлому члену сім'ї, який, можливо, помер далеко від дому, як повідомляє Archaeology News.

Пам'ятник знаходився на римській дорозі поруч із "villa rustica" - римською заміською садибою, що, можливо, вказує на зв'язок, хоча археологи прямо про це не говорили. Тільки розташування на головній дорозі вказувало на те, що він був призначений для огляду.

Також повідомлялося про кілька римських поховань у районі Аугсбурга. Проте кургани з кам'яними кільцевими стінами, особливо такого розміру, "вкрай рідко трапляються в провінції Реція", що робить це відкриття винятково важливим для подальшого вивчення Баварії часів римського правління.

Вчені провели паралелі з більш давніми традиціями, вже присутніми на цьому місці, і відгомонами періоду бронзового і залізного століть, коли використовувалися кургани. Археологи також пояснили, що саме в цьому регіоні кургани, як правило, сягають доримських традицій, що може вказувати на взаємодію кельтської та римської культур. У статті йдеться:

"Римська сім'я, мабуть, враховувала місцеві архітектурні традиції під час будівництва кургану 2000 років тому, і ці традиції раптово спливли на поверхню, проливши світло на римський підхід до інтеграції місцевої культури у свою практику".

Новини археології

Згідно з новим дослідженням, серед купи людських кісток віком 5000 років у Китаї було виявлено чаші з черепів і маски скелетів. Скульптури з черепів було знайдено упереміш із керамікою та останками тварин, але призначення цих моторошних предметів досі вислизає від експертів.

Вас також можуть зацікавити новини: