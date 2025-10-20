Знаменитий королівський флот Великої Британії долає кризу: нікому ремонтувати субмарини

У Великій Британії виникли проблеми з обслуговуванням ядерних підводних човнів, які багато часу проводять у доках.

Королівський флот Великої Британії зіткнувся з масштабною проблемою у сфері підтримки атомного підводного флоту і може покладатися лише на два підводні човни з десяти наявних. Це обмежило оперативні можливості флоту, пише портал Мілітарний.

За рішенням генерала, сера Гвіна Дженкінса на флоті розпочата термінова 100-денна кампанію для усунення системних затримок у технічному обслуговуванні підводних човнів.

Видання додало, що флот Великої Британії має у своєму складі десять підводних човнів: п’ять багатоцільових типу Astute і чотири носії балістичних ракет типу Vanguard. Вони виконують завдання у сфері ядерного стримування і патрулювання Північного та Атлантичного океанів.

Відео дня

"Однак на практиці з десяти підводних човнів боєздатними нині є лише два — один типу Astute (HMS Anson) та один носій балістичних ракет Vanguard (точний борт не розкривається)", - йдеться у статті.

Найдовше у простої перебуває підводний човен типу Astute - HMS Ambush. Він не виходив у плавання вже 1175 днів. А головний човен серії HMS Astute простоює близько 111 днів.

Зазначається, що проблема боєготовності підводного флоту пов’язана з надмірно тривалими термінами технічного обслуговування. Окрім того, застарілої інфраструктури бракує навіть для підтримання чинної кількості човнів. Не вистачає також технічного персоналу для своєчасного ремонту.

Автори кажуть, що ситуація з човнами типу Vanguard теж невтішна. "Хоча точна інформація про їхній стан не розголошується, нещодавнє повернення одного з човнів після 204 днів у морі стало показовим: це рекорд для британського флоту, який водночас демонструє і надмірне навантаження, адже стандартна тривалість патрулювання зазвичай становить 3–6 місяців", - пишуть журналісти.

Не краща ситуація і з ремонтами: головний човен HMS Vanguard перебував на технічному обслуговуванні понад 7 років на базі Девонпорт — термін, який у британському парламенті назвали неприйнятним. Подібна доля чекає і на HMS Victorious, який у вересні 2023 року став на масштабну модернізацію на тій самій верфі. За оцінками, роботи можуть тривати від 5 до 7 років.

Як зауважує видання, Королівський флот намагається виправити ситуацію. Зокрема, здійснюються роботи зі створення додаткових потужностей для обслуговування атомних підводних човнів. У тому числі, плавучих сухих доків, які закуповуються у Фаслейні в межах програми EUSTON. Крім того, військово-морська база Девонпорт проходить масштабну реконструкцію своєї докової інфраструктури для підводних човнів у межах програми SWIF (Submarine Workforce and Infrastructure Future).

Також вирішуються бюрократичні та організаційні проблеми, які призвели до того, що Королівський флот нині не може функціонувати на рівні, якого вимагає національна оборонна доктрина.

Атомні підводні човни світу – більше новин

Нагадаємо, що модернізація флоту триває також у Франції. Країна представила четвертий підводний човен у серії атомних багатоцільових субмарин типу Suffren. Усього таких субмарин планується побудувати шість. Вони є носіями ракет, які можуть вражати цілі на відстані 1000 км. Кожна може перебувати у автономному режимі до 270 днів.

Будує новий атомний підводний човен і США. Хоча через інфляцію будівництво здорожчало на 1,7 млрд доларів і тепер човен оцінюється у 16,1 млрд доларів. Проєкт затримується, човен, вірогідно, не буде побудований у термін до жовтня 2027 року, як планувалося раніше.

Також відомо, що Китай відправив у патрулювання підводний човен класу Type 094, який є носієм ядерних ракет. ЗМІ зазначають, що це одна з чотирьох сучасних субмарин Китаю, який наразі має обмежений флот підводних човнів з балістичними ракетами.

Проблеми зі своїм флотом субмарин має і Росія. Її підводний човен "Новоросійськ", який є носієм "Калібрів", повернувся із Середземного моря через технічну несправність.

Вас також можуть зацікавити новини: