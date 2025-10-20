У МЗС РФ заявили, що розмова Рубіо і Лаврова була конструктивною.

Державний секретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провели телефонну розмову. Про це повідомляють росЗМІ.

У МЗС Росії заявили, що Рубіо і Лавров провели "конструктивне обговорення" кроків за тими темами, які президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін порушували під час своєї розмови 16 жовтня.

Найімовірніше, йдеться про майбутній саміт лідерів США і РФ у Будапешті, про що раніше говорив американський лідер. Тоді Трамп запевнив, що зустріч із Путіним допоможе покласти край "ганебній" війні між Росією та Україною.

Також Трамп заявляв про те, що під час своєї останньої розмови з Путіним вони приділили "значну увагу" питанням двосторонньої торгівлі після закінчення війни в Україні. Крім того, американський лідер зазначав, що за підсумками розмови він домовився з главою Кремля про зустріч їхніх представників. За його словами, на цій зустрічі США представлятиме Рубіо разом з іншими високопосадовцями, а місце проведення зустрічі поки що визначається.

Коли може відбутися зустріч Рубіо і Лаврова

Раніше Reuters із посиланням на неназване джерело повідомило, що державний секретар США Марко Рубіо може зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим уже цього тижня. За словами співрозмовника агентства, ймовірно, зустріч відбудеться в четвер, 23 жовтня.

В агентстві також нагадали, що 16 жовтня президент США Дональд Трамп також говорив про те, що Рубіо і Лавров мають провести переговори для підготовки зустрічі лідерів США і РФ.

