За даними джерел у правоохоронних органах, йдеться про Григорія Діденка та його дружину Юлію Діденко.

Голову Одеської обласної ради та його дружину-депутатку Верховної Ради підозрюють у недостовірному декларуванні доходів.

Як повідомили у пресслужбі НАБУ, детективи бюро та прокурори САП повідомили голові облради та його дружині, народній депутатці України IX скликання, про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

"За даними слідства, посадовець та нардепка у своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 роки не задекларували майна на суму понад 8 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначають у правоохоронній структурі, за матеріалами НАБУ, прокурор подав позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 млн грн для їх стягнення на користь держави.

За даними слідства, голова облради та його дружина-нардепка придбали у 2021–2024 роках майна майже на 5 млн грн без підтверджених джерел доходу. Серед активів – внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).

Також НАБУ оприлюднило записи розмов фігуранта. На них чути, як чоловік, застосовуючи багато ненормативної лексики, вочевидь, зі свого кабінету, обговорює придбання нової автівки, певні технічні деталі з СТО тощо. Також оприлюднено листування його дружини, в яких вона когось просить ввести у країну незадекларований годинник.

Детективи вважають, що про можливу незаконність активів свідчить не лише різниця між їхньою вартістю та законними доходами посадовця, а й те, що він обговорював підприємницьку діяльність, яка взагалі не належить до його службових обов'язків.

Зазначається, що дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

У правоохоронних органах УНІАН уточнили, що йдеться про голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину Юлію Діденко.

Підозра ексвисокопосадовцю СБУ у незаконному збагаченні

2 вересня в Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що колишньому високопосадовцю Служби безпеки України повідомили про підозру у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

За даними джерел у правоохоронних органах, це звільнений з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк. У грудні 2023 року, за даними САП, він придбав квартиру за 21,6 млн гривень та оформив її на члена сім’ї. За договором її вартість становить лише 12,8 млн гривень.

4 вересня ВАКС обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 9 мільйонів гривень.

