Від масованої російської атаки ракетами і дронами в Павлоградському районі постраждало багато людей. Про це повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.
"У Павлограді постраждали 16 людей, 15 з них – госпіталізовані. Четверо – "важкі", решта у стані середньої тяжкості. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
Крім того, росіяни спрямували безпілотник і на Вербківську громаду. Там також було займання.
Також, російська армія вдарила артилерією та FPV-дронами по Нікопольщині. Влучила по самому Нікополю, а ще Покровській та Мирівській громадах.
"Понівечені агрофірма, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і 2 господарські споруди, газогін, лінії електропередач", - повідомив Гайваненко.
Удари по Павлограду - більше новин
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти завдають ударів по Павлограду від початку повномаштабного вторгнення. Внаслідок атак гинули не лише дорослі, а й діти.
У липні від ударів загарбників у місті були понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка.
РФ розширила радіус дії реактивних авіабомб
Окрім того, росіяни почали запускати по Україні керовані авіабомби з реактивною тягою, які долітають вже до Полтавщини. Наразі подібні випадки є рідкістю, експерти кажуть, що це експериментальні запуски. Однак Україні потрібно вже зараз шукати протидію такій загрозі.