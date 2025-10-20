Наразі відомо про 16 постраждалих.

Від масованої російської атаки ракетами і дронами в Павлоградському районі постраждало багато людей. Про це повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.

"У Павлограді постраждали 16 людей, 15 з них – госпіталізовані. Четверо – "важкі", решта у стані середньої тяжкості. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни спрямували безпілотник і на Вербківську громаду. Там також було займання.

Також, російська армія вдарила артилерією та FPV-дронами по Нікопольщині. Влучила по самому Нікополю, а ще Покровській та Мирівській громадах.

"Понівечені агрофірма, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і 2 господарські споруди, газогін, лінії електропередач", - повідомив Гайваненко.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти завдають ударів по Павлограду від початку повномаштабного вторгнення. Внаслідок атак гинули не лише дорослі, а й діти.

У липні від ударів загарбників у місті були понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка.

РФ розширила радіус дії реактивних авіабомб

Окрім того, росіяни почали запускати по Україні керовані авіабомби з реактивною тягою, які долітають вже до Полтавщини. Наразі подібні випадки є рідкістю, експерти кажуть, що це експериментальні запуски. Однак Україні потрібно вже зараз шукати протидію такій загрозі.

