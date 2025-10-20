Раніше Трамп заявив, що планує зустрітися з диктатором Путіним.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо може зустрітися з міністром закордонних справ країни-агресорки Росії Сергієм Лавровим вже цього тижня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназване джерело. Зазначається, що така зустріч, імовірно, відбудеться вже у четвер, 23 жовтня.

Автори матеріалу нагадали, що минулого четверга, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з російським правителем Володимиром Путіним у Будапешті. Він казав, що Рубіо та Лавров мають провести переговори для підготовки зустрічі лідерів США і Росії.

Водночас під час зустрічі в пʼятницю (імовірно, мова про переговори між делегаціями США та України, а також зустріч Трампа і Зеленського, – УНІАН), за даними джерела, американські чиновники заявили, що Рубіо планує зустрітися з Лавровим у четвер.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, якій передувала розмова із Путіним, американський лідер Дональд Трамп заявив, що РФ та Україна мають зупинитися на поточній лінії фронту.

В Росії цю ідею пізніше відкинули. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що позиція країни-агресорки щодо мирного врегулювання "послідовна і добре відома".

Американський президент заявив, що диктатор Путін не зупинить війну проти України, не отримавши частину її територій.

