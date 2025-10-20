Ворог уже застосовував нові боєприпаси для атак по Україні.

В Росії перейшли до серійного випуску нових керованих авіабомб, бойовий радіус яких становить до 200 кілометрів. Розробники країни-агресорки вдосконалили універсальні модулі планування і корекції (УМПК), які встановлюють на різні авіабомби.

Таку заяву зробив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, пише "РБК-Україна". За його словами, така модифікація допомагає росіянам надавати боєприпасам керованості та знищувати дальність ураження цілей.

Скібіцький зауважив, що ворог уже застосовував нові боєприпаси для атак по Україні. Зокрема, окупанти били ними по Дніпру. Крім того, за даними розвідки, росіяни намагаються збільшити стійкість цих систем до українських засобів радіоелектронної боротьби.

Відео дня

Представник ГУР також підтвердив, що нові російські бомби можуть зустрічатися у відкритих джерелах під назвами "Грім-1" або "Грім-2":

"Ми говоримо про те, що бойовий радіус застосування таких бомб буде 150-200 кілометрів. За нашими даними, одні з останніх випробувань, які вони провели, – вони досягли дальності 193 кілометри".

Перехід Росії до серійного виробництва цих авіабомб збільшує загрозу для прифронтових областей та великих міст України.

Війна в Україні: це варто знати

У Міністерстві енергетики України заявили, що російські окупанти хочуть залишити українців без газу. Ворог атакує критичну інфраструктуру, тому зростає потреба в імпорті блакитного палива.

Тим часом Україна теж завдає ударів по противнику. У тимчасово окупованому Криму уразили новітню російську радіолокаційну систему. Зробили це бійці ГУР.

Вас також можуть зацікавити новини: