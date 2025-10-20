Заступник міністра енергетики Микола Колісник зазначив, що атаки РФ продовжуються, тому необхідний додатковий імпорт газу.

Росія почала активно атакувати об’єкти газотранспортної системи, які використовуються для забезпечення міст та сіл "блакитним паливом", повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник на форумі у Києві.

"Ми бачимо, що ворог почав атакувати деякі об'єкти, називати їх не буду, від яких залежить розподіл природного газу на конкретний населений пункт", - зауважив заступник міністра, додавши що наразі посилюється захист цих об’єктів від ворожих атак.

За його словами, ворог продовжує завдавати ударів по газовидобутку, тому Україна буде змушена додатково імпортувати "блакитне паливо".

Відео дня

"З початку жовтня ми отримали понад шість ударів… Атаки продовжуються, тому додатковий імпорт необхідний", - зауважив Колісник.

Де Україна шукає газ і гроші

Для технічного забезпечення додаткового імпорту газу Міненерго планує диверсифікувати маршрути його постачання. За словами Колісника, продовжується робота над збільшенням обсягів постачання газу на польсько-українському кордоні.

Крім того, планується використовувати трансбалканський газопровід. У цьому контексті заступник міністра зауважив, що вартість транспортування газу з європейських терміналів вже зрівнялася.

Разом з тим, для додаткового імпорту газу, який у Міненерго оцінюють приблизно у 2 мільярди кубометрів, потрібні гроші, і тому Україна веде переговори з європейськими партнерами, Європейським банком реконструкції та розвитку, Канадою, США, Норвегією тощо - "для того, аби наростити фінансування, зокрема, НАК "Нафтогазу", мати гарантовані контракти та покривати щомісячне споживання газу протягом опалювального сезону".

Міністр зауважив, що в українські підземні газосховища закачано вже 13,2 мільярда кубометрів газу, як і планувалося урядом.

"Проте видобуток пошкоджений в результаті атак. Більше того, удари продовжуються, тому додатковий імпорт необхідний", - наголосив Колісник.

Удари РФ по газовидобувній інфраструктурі України

Росія восени суттєво збільшила кількість атак на газову інфраструктуру України. Зокрема, 15 жовтня очільник НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявив, що за останній тиждень РФ тричі атакувала газову інфраструктуру України, а, в ніч на 15 жовтня атакувала одну з ТЕЦ НАК "Нафтогаз України".

В ніч на 16 жовтня Росія вчергове атакувала газову інфраструктуру НАК "Нафтогаз України", що призвело до зупинки роботи частини критичних об’єктів.

Атаки РФ по газовій інфраструктурі, за неофіційними даними, вже знищили приблизно 60% газового виробництва.

Україна через газовий терор Москви веде перемовини про додатковий імпорт газу. Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що тривають перемовини про додатковий імпорт 1,38 мільярдів кубометрів газу.

Вас також можуть зацікавити новини: