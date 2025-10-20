Серед іншого вкрали і велику брошку у формі банта імператриці Євгенії, яка була частиною її придворного гардероба. Вона важається однією з найбільш впізнаваних прикрас Другої імперії.

Із Лувру поцупили 8 коштовних ювелірних виробів, серед яких тіари, намиста та сережки, що колись належали французьким королевам та імператриці Євгенії.

Як пише Le Parisien, серед іншого йдеться про тіару з колекції коштовностей королеви Марії-Амелі та королеви Гортензії. Ця прикраса, заввишки 6,2 см і завширшки 10,7 см, виготовлена з цейлонських сапфірів і діамантів.

Цю коштовність носила королева Гортензія, дочка Жозефіни де Богарне, першої дружини Наполеона, а потім Марія-Амелі де Бурбон-Сицилія, дружина Луї-Філіпа.

Також невідомі вкрали намисто і сережки із сапфірового ювелірного набору, що належав королеві Марії-Амелі та королеві Гортензії.

Видання зазначило, що смарагдове намисто і сережки Наполеон Бонапарт подарував своїй другій дружині в березні 1810 року. Намисто прикрашене не менш ніж 32 смарагдами і 1138 діамантами.

Також із Лувру викрали брошку, прикрашену 94 діамантами. Про неї лише відомо, що вона мала релігійний мотив і є однією з найстаріших викрадених прикрас. Вона належала імператриці Євгенії.

Окрім цього зникла тіара, що належала імператриці Євгенії, яка правила як регент при Наполеоні.

Вкрали і велику брошку у формі банта імператриці Євгенії. Прикраса виготовлена між 1852 і 1870 роками зі срібла, золота і діамантів. Брошка була частиною придворного гардероба Євгенії і вважається однією з найбільш упізнаваних прикрас Другої імперії.

Пограбування Лувру

19 жовтня невідомі проникли в галерею Аполлона в Луврі. Вони зламали дві вітрини з високим рівнем безпеки та викрали 8 безцінних предметів.

Пограбували Лувр 4 людини, двоє з яких були в жовтих жилетах для маскування під працівників музею. Ще двоє керували скутерами, на яких зловмисники втекли.

Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії, з них уже дві знайдено.

