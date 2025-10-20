Трамп запевнив, що він просив голову Кремля припинити атакувати цивільних в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна все ще може виграти війну, але це навряд чи станеться. Таку заяву він зробив під час двостороннього обіду з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом.

Журналістка запитала в американського лідера, чи продовжує він вірити в те, що Україна виграє війну і поверне свої території. Вона нагадала, що саме про це говорив Трамп ще до своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним 16 жовтня.

"Вони все ще можуть виграти. Я сказав, що вони можуть виграти все, що завгодно. Війна - дуже дивна штука. Не думаю, що вони це зроблять, але вони можуть. Я ніколи не говорив, що вони виграють. Я сказав, що вони можуть виграти", - відповів президент США.

Трамп додав, що Путін і президент України Володимир Зеленський ненавидять один одного. За його словами, це ускладнює ситуацію.

Крім того, президент США заявив, що під час останньої розмови з Путіним він просив голову Кремля перестати атакувати цивільних в Україні. Проте він не розповів, яку відповідь дав Путін.

Також Трамп відповів на запитання журналіста, чи обговорювалися з Путіним атаки Росії на цивільні райони України загалом.

"Так. Але більшість загиблих - це солдати", - відповів президент США.

Трамп зазначив, що у США є зброя, про яку люди навіть не уявляють. Проте він не став розкривати жодних подробиць.

Що говорив Трамп про долю Донбасу

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія повинні зупинитися на тих лініях на полі бою, де вони перебувають зараз. Він підкреслив, що ніколи не обговорював із президентом України Володимиром Зеленським здачу Донбасу Росії.

За словами Трампа, Донбас має залишитися розділеним між Україною і РФ. Він вважає, що Київ і Москва пізніше зможуть домовитися.

