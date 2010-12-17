Французькі компанії намагаються вкласти гроші на Львівщині

Французькі компанії зацікавлені у збільшенні інвестицій в економіку Львівщини та пошуку для цього нових ніш.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Жак ФОР під час зустрічі з головою Львівської ОДА Василем ГОРБАЛЕМ.

«Для посилення економічної співпраці заплановано відкриття Почесного консульства Франції у Львові. Також йдеться про культурний обмін, стажування викладачів, учнів, студентів у Франції», - наголосив Ж.ФОР.

Львівський губернатор розповів послу про хід підготовки Львівщини до Євро-2012 та ініціативу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «Олімпійська надія - 2022».

«Ми впевнені у стабільному фінансуванні об’єктів до Євро-2012», - зазначив В.ГОРБАЛЬ.