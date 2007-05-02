Черновецький зустрінеться з ветеранами

13:09, 02 травня 2007
Суспільство
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3 травня, об 11.00 розпочнеться зустріч Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з ветеранами війни, праці, військової служби Київського гарнізону та вручення відзнак Київського міського голови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, захід відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх, Колонна зала. Акредитація за телефонами: 279-24-11, 278-44-21, 8-050-334-89-86.

 

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