Черновецький зустрінеться з ветеранами

3 травня, об 11.00 розпочнеться зустріч Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з ветеранами війни, праці, військової служби Київського гарнізону та вручення відзнак Київського міського голови. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, захід відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх, Колонна зала. Акредитація за телефонами: 279-24-11, 278-44-21, 8-050-334-89-86.

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