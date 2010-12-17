Експерт: російський бізнес посилюватиме присутність в Україні

Директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ вважає, що в 2011 російські компанії посилюватимуть свою присутність в Україні.

Таку думку він висловив у рамках експертного опитування Інституту Горшеніна про підсумки 2010 року для українсько-російських відносин у сфері економіки і бізнесу, а також про перспективи цих відносин у 2011 році.

Експерт зазначив, що, працюючи на українському ринку, російський бізнес може покладатися на істотну фінансову і політичну підтримку з боку своєї держави. "З урахуванням особливих відносин між Україною і Росією, це є дуже важливим чинником підтримки російського бізнесу. Такої підтримки, як мені здається, немає у будь-якого іншого бізнесу з інших країн", - вважає він.

І.БУРАКОВСЬКИЙ назвав особливо важливими такі події 2010 року: "Врегульована, нарешті, ситуація навколо "Луганськтепловозу", наскільки я знаю; було ухвалено якесь чимале рішення, пов`язане з так званими Харківськими угодами".

На думку експерта, в 2011 році російські компанії посилюватимуть свою присутність в Україні.

"Цей ринок є достатньо цікавим, нас багато що об`єднує в технологічному плані, в розумінні того, як ведеться бізнес. З урахуванням того, що російський бізнес для ряду стратегічних операцій одержує чималу фінансову допомогу з боку державних банків, то ясно, що присутність російського капіталу в Україні тільки зміцнюватиметься", - сказав він.

І.БУРАКОВСЬКИЙ вважає, що і в майбутньому для російських інвесторів будуть привабливими певні галузі в Україні. "Це і фінансова сфера - йдеться про банківську справу, де сьогодні достатньо високий рівень присутності іноземного капіталу, це і сільське господарство, це і те, що пов`язане з великим машинобудуванням, з хімічними підприємствами, з металургією. Ситуація йде непросто, але не виключені чималі операції між діючими українськими великими компаніями, фінансово-промисловими групами і відповідними російськими підприємствами", - заявив експерт.