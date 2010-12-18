Двоє дітей провалилися під кригу на ставку

У Донецькій області, у селі Зелене Добропільського району, двоє дітей – брат і сестра - провалилися під кригу на ставку. Дівчинку вдалося врятувати.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Донецькій області.

Місцевий житель, що проходив повз ставок, стрибнув у воду і витягнув на берег дівчинку, але хлопчика, 2005 р.н., врятувати не вдалося. Пошуки його тіла продовжуються.