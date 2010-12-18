Рівень захворюваності на грип і ГРВІ (по областях)

На більшості територій України показники захворюваності населення на грип та ГРВІ станом на 16 грудня знаходяться нижче епідемічних порогів або перевищують їх незначно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, у Житомирській та Сумській областях спостерігалось перевищення епідемічних порогів більш як у 1,5 рази.

У Полтавській області зменшився рівень захворюваності.

Незначне перевищення епідемічних порогів зареєстровано у наступних областях: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська Рівненська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Спостерігається перевищення епідемічного порогу на 261 адміністративних територіях (у Криму – на 7, у Вінницькій області – на 19, у Волинській області – на 9, у Дніпропетровській області – на 23, у Донецькій області – на 13, у Запорізькій області – на 10, у Луганській - на 13). На цих територіях введено протигрипозний режим.

Всього в Україні введено обмежувальні заходи у 1110 школах та у 59 дитячих дошкільних закладах (у Полтавській області – 151, у Львівській області - 236, у Вінницькій області - 137, у Донецькій області - 104, Рівненській області – 115, Тернопільській області - 50.).

Міста, де закриті усі школи – Львів, Дрогобич (Львівська область), Новогродівка, Сніжне, Краматорськ та Артемівськ (Донецька область), Полтава та Рівне.

Всього в Україні проти грипу щеплено 457 тисяч осіб. Щеплювальна кампанія продовжується.

Лабораторно підтверджуються віруси грипу типу А (у тому числі H1N1 пандемічний) та В (домінує).

Зафіксовано один летальний випадок у Львівській області.