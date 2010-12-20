У Севастополі відновили електропостачання

08:28, 20 грудня 2010
Суспільство
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Аварія сталася в районі Бахчисарая

У Севастополі відновлено електропостачання, перерване в неділю ввечері в результаті аварії на високовольтних лініях в районі Бахчисарая, повідомляє РІА Новости з посиланням на джерело в міській адміністрації.

Відновлювальні роботи йшли всю ніч. Перед представниками ГУ МНС у Севастополі стояло завдання відновити електропостачання міста до ранку.

 

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