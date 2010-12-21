Побита на вулиці проректор Донецького університету почувається погано

Проректор Донецького національного університету Тетяна ЛЕВ, яку 17 грудня побили невідомі, відчуває почувається погано.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив чоловік Т.ЛЕВ, обраний 10 грудня конференцією трудового колективу ректором вишу, професор Юрій ЛИСЕНКО.

«Взагалі-то почувається вона погано, зараз ми запросили лікаря невропатолога, який займається її лікуванням», - сказав Ю.ЛИСЕНКО.

Ю.ЛИСЕНКО зазначив, що його дружина перебувала в стресовому стані після неодноразових обшуків і на роботі, і вдома, а потім її ще й побили. «Тим більше, на тлі всіх цих стресів, цих обшуків, виїмок документів. Тут, напевно, потрібні сталеві нерви, що б таке витримати. А тут ще й це», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня у Донецьку близько 19 години біля під`їзду свого будинку невідомі побили проректора Донецького національного університету Т.ЛЕВ - дружину професора Ю.ЛИСЕНКО, який 10 грудня переміг на виборах ректора цього вишу.

За словами Ю.ЛИСЕНКА, «двоє чоловіків, обличчя яких дружина не розгледіла, вдарили її кілька разів по голові, потім збили з ніг і почали бити».

Він підкреслив, що нападники сказали його дружині: «Це тобі за чоловіка!» і зникли.

За словами Ю.ЛИСЕНКА, медики поставили Т.ЛЕВ діагноз «струс мозку й забої».

За фактом побиття Т.ЛЕВ порушено кримінальну справу.

Довідка УНІАН. Професор Ю.ЛИСЕНКО 10 грудня ц. р. переміг на виборах ректора Донецького національного університету.

15 грудня міліція провела обшук у його квартирі. Потім, 16 грудня правоохоронці двічі обшукали службовий кабінет в університеті Т.ЛЕВ, причому другий обшук тривав понад 6 годин – майже до 24.00.

17 грудня прес-служба прокуратури Донецької області повідомила, що в Донецькому національному університеті відбуваються слідчі дії, пов`язані з порушенням кримінальної справи про розтрату майна посадовцями вишу.

При цьому прес-служба прокуратури області зазначила, що «за період, що перевіряється, жоден з кандидатів на посаду ректора ДонНУ не мав відношення до фінансово-господарської діяльності вишу, і попросила «не пов`язувати факт порушення кримінальної справи з виборами ректора університету».

Водночас, працівники ДонНУ заявили, що пов’язують факт порушення кримінальної справи безпосередньо з виборами ректора університету, оскільки дружина обраного ректора Ю.ЛИСЕНКА Т.ЛЕВ обіймає посаду проректора університету. Раніше її було звільнено з посади наказом в.о. ректора Петра ЄГОРОВА, але судом поновлено на посаді.